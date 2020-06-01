20:50
USD 73.47
EUR 82.37
RUB 1.08
Агент 024

В Бишкеке жители улицы Московской просят восстановить арычную систему

В Бишкеке на улице Московской ремонтируют тротуар и разрушили арычную систему. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Тротуар расширяется, и это очень правильно. Однако мы, жители дома на улице Московской, обеспокоены, что в ходе ремонта разрушен и арык на улице Табышалиева. Именно через него вода поступает для полива деревьев района», — написал он.

«Сезон полива уже в разгаре, и деревья без воды наверняка погибнут. Кто будет за это нести ответственность?» — отметил читатель.

Жители просят как можно скорее воостановить арыки.

Ранее бишкекчанин написал 24.kg, что в парке Победы имени Даира Асанова на аллее укладывают брусчатку, нарушив систему ирригации.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/154334/
просмотров: 1195
Версия для печати
Материалы по теме
Как поливать газоны? Арык засыпали на улице Юнусалиева в Бишкеке
На мини-Арбате в Бишкеке заливает тротуар. Кто-то соорудил земляную «дамбу»
Бишкекчанин предложил способ очистки арыков под дорогами
«Кровавая вода» в арыке. Госэкотехинспекция нашла нарушителя
В Аламединском районе в арыке течет «кровавая вода»
Сточную трубу на улице Шопокова в Бишкеке вывели в арык
Арык на улице Раззакова в Бишкеке не доделали. Вода размывает корни деревьев
Система дренажа в нижних зонах Бишкека практически разрушена
Жители Бишкека жалуются на некачественные арычные лотки
Бишкекзеленхоз чистит дренажную систему, чтобы избежать подъема грунтовых вод
Популярные новости
В&nbsp;новом парке имени Чолпонбая Тулебердиева обрушился арык В новом парке имени Чолпонбая Тулебердиева обрушился арык
Водители рейса Кара-Балта&nbsp;&mdash; Бишкек тоже просят разрешить им&nbsp;работать Водители рейса Кара-Балта — Бишкек тоже просят разрешить им работать
В&nbsp;центре Бишкека провалилась брусчатка В центре Бишкека провалилась брусчатка
Водители маршрута Каинда&nbsp;&mdash; Бишкек требуют разрешить им&nbsp;работать Водители маршрута Каинда — Бишкек требуют разрешить им работать
Бизнес
Оплачивайте поездки бесконтактно через &laquo;ЭЛСОМ&raquo;! Оплачивайте поездки бесконтактно через «ЭЛСОМ»!
Адвокат Жумалиева о&nbsp;силовых методах Финпола и&nbsp;пустых обвинениях &laquo;Чон казата&raquo; Адвокат Жумалиева о силовых методах Финпола и пустых обвинениях «Чон казата»
Дистанционное обучение. Каковы итоги, успехи по&nbsp;данным Мобильного оператора&nbsp;О! Дистанционное обучение. Каковы итоги, успехи по данным Мобильного оператора О!
Цифровое телевидение в&nbsp;твоем смартфоне: MegaCom запускает новую услугу MePlay Цифровое телевидение в твоем смартфоне: MegaCom запускает новую услугу MePlay
4 июня, четверг
20:48
В Бишкеке водитель грузовика проехал перекресток на красный и не по своей полосе В Бишкеке водитель грузовика проехал перекресток на кра...
20:21
Убийство Улана Салянова. Прокурор просит пожизненное наказание для обвиняемых
20:02
Сотрудники представительства КР по миграции в Москве заразились коронавирусом
19:47
Юристы подали два иска на депутатов за нарушения при обсуждении закона об НКО
19:46
Продажа радиочастот. Генпрокуратура дает пояснение, почему дело засекречено