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Агент 024

Опасный перекресток. Светофор на улице Уметалиева в Бишкеке вновь не работает

Светофор на перекрестке улиц Фрунзе и Уметалиева включили только на несколько дней. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Светофор после публикации включили, но сейчас он уже неделю не работает. ДТП практически каждый день. Почему никто не несет ответственности за жизни и собственность горожан? Такое впечатление складывается, что светофор специально отключают. Там он очень нужен!» — написал он.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. ДТП на перекрестке улиц Уметалиева и Фрунзе произошло 29 мая

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/154162/
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