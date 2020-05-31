Чудаки парковки. Нарушители не думают о других участниках дорожного движения

Читатели 24.kg прислали на WhatsApp и Telegram фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

«На въезде на завод «Таш-Темир» очень умные люди паркуют ежедневно машины, тем самым отнимая время у водителей фур. Из-за таких водителей постоянно создаются длинные пробки на дороге. Они думают только о себе», — написал горожанин.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Другие водители встали на разметку пешеходного перехода на пересечении улиц Боконбаева и Усенбаева.

Не подумал о других автолюбителях и этот нарушитель, который на улице Исанова оставил автомобиль во втором ряду.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На улице Горького автомашина загородила проход по тротуару.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.