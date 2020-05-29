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Агент 024
Сюжет: Новый коронавирус

В Кара-Суйском районе по-прежнему после 20.30 нельзя посещать общественные места

В городе Кара-Суу Ошской области все заведения и магазины закрывают в 20.30. Об этом 24.kg сообщила читательница.

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По ее словам, говорят, что такую установку дали сверху.

«Это правда? Потому что сотрудники правоохранительных органов не разрешают нам выходить на улицу после 20.00, нас не выпускают за продуктами в магазины. Это же странно, режим чрезвычайного положения сняли, а у нас он, по сути, продолжается», — пишет она.

В Ошской областной администрации 24.kg подтвердили, что в Кара-Суйском районе действуют подобные ограничения.

«Такие меры ввели в целях недопущения распространения коронавируса. Областной штаб по борьбе с COVID-19 вынес приказ об ограничении посещения общественных мест в данном районе после 20.30. После 1 июня вопрос снова рассмотрят на заседании штаба», — отметили в ведомстве.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/154103/
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