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Агент 024

Недостоверная информация. Бишкекглавархитектура ответила Бишкекасфальтсервису

Бишкекглавархитектура ответила мэрии столицы и МП «Бишкекасфальтсервис» по поводу тротуаров и велодорожки по проспекту Айтматова.

Ранее читатель 24.kg сообщил, что бордюры на проспекте Айтматова установлены непрерывной линией даже на въездах и входах в здания и во дворы домов. «Как должны заезжать мамы с детьми и колясками, а также люди с ОВЗ? Они не смогут преодолеть такое препятствие», — отметил читатель.

В мэрии ответили, что велодорожки сделаны согласно архитектурно-планировочным и инженерно-техническим условиям, которые выдала Бишкекглавархитектура.

«МП «Бишкекасфальтсервис» ввел в заблуждение читателей и предоставил недостоверную информацию.
Со стороны МП «Бишкекглавархитектура» в архитектурно-планировочных условиях (АПУ) в пункте 10 прописаны требования об организации доступной среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения, обеспечение пандусов. Но со стороны МП «Бишкекасфальтсервис» при реконструкции тротуара со строительством велосипедной дорожки по проспекту Айтматова не были учтены данные требования и не согласован рабочий проект, всю ответственность за проводимую некачественную работу перекладывают таким образом на МП «Бишкекглавархитектура», что считаем недопустимым и некорректным», — отметили в БГА.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/154071/
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