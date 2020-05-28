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Агент 024

Аварийное дерево просят убрать жители улицы Северной в Бишкеке

Бишкекчане просят убрать аварийное дерево возле дома № 104 на улице Северной. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, жители неоднократно обращались в Бишкекзеленхоз, но безрезультатно.

«Под деревом проходит линия электропередачи, оживленная дорога. С другой стороны — частный дом. Два года назад большая ветка этого дерева уже ломалась от ветра, тогда по счастливой случайности никто не пострадал», — написал читатель.

Ранее читатели просили снести аварийные деревья на улице Кара-Балтинской в Бишкеке.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/154031/
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