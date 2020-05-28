Столб посередине велодорожки оставили строители, но срубили все деревья

Столб посреди новой велодорожки оставили строители на улице Байтика Баатыра. Об этом в группе «Черный список — нам не понравилось» в Facebook сообщил ‎Марат Темирбек уулу.

По его словам, строительство велодорожки от Южной магистрали до села Орто-Сай продолжается.

«По пути снесли все деревья, их возраст был по 50 лет. Но почему тогда этот столб не перенесли?» — интересуется он.

Марат Темирбек уулу добавил, что скоро будут претензии и к новому асфальту. «Можно просто сравнить его с тем, который клали в 1978 году на другой стороне улицы», — отметил он.

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