Возле здания Санэпидемстанции скопилась очередь для сдачи теста на коронавирус

Возле центра Санэпидемстанции скопилась очередь из граждан, которые пришли сдать тест на коронавирус. Об этом 24.kg сообщила читательница.
«Вчера я позвонила в Санэпидемстанцию и спросила, когда подойти, мне сказали в 8.00 начинают брать анализы, я пришла. У них на заборе написано, что начинают тестировать в 9.00, а по факту к нам вышли только в 9.33. Здесь много людей, которые страдают различными заболеваниями и им необходима госпитализация, но приходится стоять и молча ждать, потому что нас не примут в больницы без этих справок. Сдавать анализ в лаборатории Бонецкого дорого — 2 тысячи 380 сомов», — пишет она.
Заместитель директора ЦГСЭН Айнагуль Рыскулбекова подтвердила 24.kg, что такое указание дал Центр профилактики заболеваний.
«Лаборатории должны принимать пациентов, которые находятся в стационаре того или иного района Бишкека», — сказала она.
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