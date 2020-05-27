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Сюжет: Новый коронавирус

Возле здания Санэпидемстанции скопилась очередь для сдачи теста на коронавирус

Возле центра Санэпидемстанции скопилась очередь из граждан, которые пришли сдать тест на коронавирус. Об этом 24.kg сообщила читательница.

По ее словам, ей необходима срочная операция, но госпитализировать девушку не берутся, пока она не предоставит справку о прохождении теста на COVID-19. К тому же, отмечает девушка, среди толпы есть трое граждан, которые контактировали с заболевшими коронавирусом — об этом всем сказал охранник учреждения.

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«Вчера я позвонила в Санэпидемстанцию и спросила, когда подойти, мне сказали в 8.00 начинают брать анализы, я пришла. У них на заборе написано, что начинают тестировать в 9.00, а по факту к нам вышли только в 9.33. Здесь много людей, которые страдают различными заболеваниями и им необходима госпитализация, но приходится стоять и молча ждать, потому что нас не примут в больницы без этих справок. Сдавать анализ в лаборатории Бонецкого дорого — 2 тысячи 380 сомов», — пишет она.

Заместитель директора ЦГСЭН Айнагуль Рыскулбекова подтвердила 24.kg, что такое указание дал Центр профилактики заболеваний.

«Лаборатории должны принимать пациентов, которые находятся в стационаре того или иного района Бишкека», — сказала она.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/153895/
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