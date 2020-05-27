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Агент 024

Аварийные деревья просят снести жители улицы Кара-Балтинской в Бишкеке

Аварийные деревья просят снести жители улицы Кара-Балтинской в Бишкеке. Об этом они сообщили 24.kg.

По словам горожан, они неоднократно обращались в Бишкекзеленхоз, но безрезультатно. «Сейчас частые ураганы, мы боимся, что все это не просто упадет на жилые дома, но еще повредит высоковольтные провода и газовую трубу. Это же очень опасная ситуация», — отметили они.

Читатели добавили, что обращались с просьбой о сносе аварийных тополей еще в октябре 2019 года. «Недавно сотрудники Бишкекзеленхоза все-таки приехали и обрезали... карагач. Еще и ветки после себя оставили», — подчеркнули они.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/153878/
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