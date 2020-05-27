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Агент 024

Строительство многоэтажного дома в водоохранной зоне возле Ботсада законно

На строительство многоэтажного дома в водоохранной зоне возле Ботанического сада есть необходимые разрешительные документы. Об этом 24.kg сообщили в Госэкотехинспекции.

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В водоохранной зоне возле Ботанического сада строится многоэтажный дом

По ее данным, заказчик представил все документы и исполнительные технические документации, в том числе заключение государственной экспертизы по проектно-техническим решениям объекта. На основании заявления заказчика от 1 февраля 2020 года объект включили в реестр строящихся.

Ранее директор Ботсада Гуляйым Донбаева заявляла, что в водоохранной зоне между рекой Аламедин и Ботаническим садом строят многоэтажный дом. Она отметила, что раньше категорически запрещалось любое строительство в поймах рек.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/153870/
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