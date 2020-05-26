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Агент 024

Жители села Александровка требуют снести киоск фастфуда у Дома культуры

У Дома культуры (ДК) в селе Александровка местные предприниматели установили павильон быстрого питания. Жители возмущены и требуют снести. Об этом они заявили 24.kg.

По словам сельчан, ранее это сооружение стояло рядом со школой, но под нажимом сельских активистов киоск с гамбургерами и хот-догами демонтировали. «Теперь установили рядом с местом, где проходят разные культурные мероприятия, концерты. Разве это правильно? Пусть убирают. Тем более что это муниципальная собственность», — возмущаются они.

В местной администрации 24.kg пояснили, что павильон появился у ДК по распоряжению главы айыл окмоту и разрешение у владельца точки быстрого питания имеется. 

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/153853/
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