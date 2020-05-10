Салют для избранных. Тратой средств недовольны бишкекчане

Зачем тратить средства на праздничный салют, когда многим кыргызстанцам нечего есть, спрашивает читатель 24.kg.

«Конечно, это знаковая дата. Но салют назначили на время комендантского часа. А значит, большинство горожан его не смогли увидеть», — отметил он.

Читатель добавил, что он решил нарушить комендантский час и выйти на улицу, чтобы увидеть салют.

«Сообщили, что салют будет на площади Победы, но мои окна выходят на юг. Даже выйдя на улицу, я только услышал отголоски залпов», — отметил он.

Читатель добавил, что живет в южных микрорайонах.

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