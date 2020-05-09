Адвокат пытался проехать через блокпост без пропуска и заявил о коррупции

Юрист Акин Токталиев пытался проехать блокпост на границе Сокулукского района и Бишкека без пропуска, при этом заявил, что именно так процветает коррупция. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
По его словам, он пытался проехать в Сокулукский районный суд для защиты интересов своего подзащитного.
«Показал адвокатское удостоверение, сказал, что еду защищать конституционные законные права человека, мне на блокпосту объяснили, что для проезда надо иметь пропуск коменданта или с собой иметь портрет Токтогула Сатылганова (100 сомов) и развернули мою автомашину в обратную сторону. Для разрешения вопроса на проезд в Сокулук ко мне трижды подходил военный в защитных маске и костюме, который в завуалированной форме пояснял, что исполняет приказ коменданта, который можно и проигнорировать, если я окажусь покладистым, а не буду возмущаться и кричать во весь голос, как это делают другие. Простояв полчаса и наблюдая за происходящим, не дав взятку, уехал обратно», — пишет он.
Между тем очевидец прислал в редакцию 24.kg видео, на котором видно, что адвокат вступает в перепалку с военным и пытается проехать через блокпост без пропуска.
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