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Агент 024
Сюжет: Новый коронавирус

Адвокат пытался проехать через блокпост без пропуска и заявил о коррупции

Юрист Акин Токталиев пытался проехать блокпост на границе Сокулукского района и Бишкека без пропуска, при этом заявил, что именно так процветает коррупция. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, он пытался проехать в Сокулукский районный суд для защиты интересов своего подзащитного.

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«Показал адвокатское удостоверение, сказал, что еду защищать конституционные законные права человека, мне на блокпосту объяснили, что для проезда надо иметь пропуск коменданта или с собой иметь портрет Токтогула Сатылганова (100 сомов) и развернули мою автомашину в обратную сторону. Для разрешения вопроса на проезд в Сокулук ко мне трижды подходил военный в защитных маске и костюме, который в завуалированной форме пояснял, что исполняет приказ коменданта, который можно и проигнорировать, если я окажусь покладистым, а не буду возмущаться и кричать во весь голос, как это делают другие. Простояв полчаса и наблюдая за происходящим, не дав взятку, уехал обратно», — пишет он.

Между тем очевидец прислал в редакцию 24.kg видео, на котором видно, что адвокат вступает в перепалку с военным и пытается проехать через блокпост без пропуска.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/152259/
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