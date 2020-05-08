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Агент 024
Сюжет: Новый коронавирус

Жительница Чуйской области попросила помощь. Ее заявку удалили без объяснений

Жительнице Чуйской области отказали в гуманитарной помощи и отклонили электронную заявку. Об этом 24.kg сообщила она сама.

читательницы 24.kg
Фото читательницы 24.kg. Заявку на получение гумпомощи удалили без объяснений

По ее словам, заявку она подавала в конце апреля и сегодня поняла, что ее удалили без объяснения причин.

«Очень обидно, что, когда ты платишь налоги, делаешь все, как говорит государство, в такой тяжелый момент от тебя отворачиваются. Все эти электронные заявки, call-центры — ерунда. Спасибо чиновникам», — заключила она.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/152255/
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