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Агент 024

В Бишкеке из стационаров выписывают пациентов. Разместят больных пневмонией

В Бишкеке из Железнодорожной больницы выписывают пациентов. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Уже никого нет. Больница пустая. Ранее говорили, что тут хотят сделать обсервацию, но недавно узнали, что будут размещать больных, которые находятся на аппарате ИВЛ», — сообщил он и добавил, что местные жители собирают подписи против размещения таких пациентов в больнице.

В пресс-центре Минздрава 24.kg сообщили, что сейчас ведомство рассматривает вопрос об организации временного стационара в одной из организаций здравоохранения Бишкека для лечения больных с пневмонией и хроническими заболеваниями легких. Выписывают пациентов и в других больницах.

«Рассматривается несколько вариантов, сейчас в помещениях будет проведена дезинфекция, специалисты санэпидемстанции дадут свое заключение», — сообщили в ведомстве.

В Минздраве отметили, что речь идет о пациентах, у которых не подтвержден диагноз коронавирус. 

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/152137/
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