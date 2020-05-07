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Агент 024

Езда по встречке. ПДД нарушают на посту на въезде в Бишкек

На въезде через пост на проспекте Дэн Сяопина в районе «Киркомстрома» водители нарушают Правила дорожного движения, выезжая на полосу встречного движения. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Машины выезжают на встречную полосу, а потом вклиниваются в поток, отнимая время», — написал он.

Нарушителей очень много: читатель прислал больше ста снимков.

Напомним, после послабления режима ЧП в Бишкеке на въездах в столицу машины стоят плотными рядами, образовались заторы.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/152116/
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