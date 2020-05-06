На сайте о COVID-19 в Кыргызстане расходятся данные о зараженных и излечившихся

На официальном сайте о коронавирусе в Кыргызстане неправильно сопоставляют количество зараженных и тех, кто излечился. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, на сайте Covid.kg число излечившихся от коронавируса в городе Оше составляет 117 человек, несмотря на то что всего в городе инфицированы 113. «Такая же ситуация и в Сузакском районе Джалал-Абадской области. Там 93 заразившихся, но 94 излечились. Как такое вообще может быть?» — задается вопросом читатель.

Согласно данным Республиканского штаба по борьбе с COVID-19, всего в Ошской области зарегистрировали 282 случая коронавируса, а в Джалал-Абадской — 129.

На 6 мая 2020 года в Кыргызстане зафиксирован 871 случай коронавируса.

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