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Чистая вода из кранов жителей села Кара-Джигач появится после снятия режима ЧП

Водопроводную систему в Кара-Джигачском айыльном аймаке продолжат реконструировать после полного снятия режима ЧП. Об этом 24.kg сообщил глава сельской управы Иса Джаманбаев.

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По его словам, стоимость ремонта водопроводной системы составляет 77 миллионов сомов в рамках проекта «Ала-Тоо булагы».

«На эти деньги реконструируют водопроводную систему, пробурят дополнительную скважину, установят водонапорную башню и отремонтируют головное сооружение водозабора. Из-за нефункционирования систем очистки попадают дождевые воды», — сказал он.

Он отметил, что на территории айыльного аймака работают две скважины, которые обеспечивают одну треть населения чистой питьевой водой, и грязная вода течет не у всех.

Напомним, читатель 24.kg сообщил, что в селе Кара-Джигач в совхозе Ала-Тоо из кранов течет грязная вода уже не первый год.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/152002/
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