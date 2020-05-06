08:50
USD 78.90
EUR 85.48
RUB 1.07
Агент 024

Пятилетний мальчик в США угнал машину отца, чтобы купить Lamborghini

Фото Utah Highway Patrol/Twitter. Пятилетний водитель

Пятилетний житель американского штата Юта без спроса взял ключи от авто родителей и поехал к сестре в Калифорнию, пишет CBS News.

Ребенку удалось проехать по автостраде несколько километров, пока его не остановила полиция.

Сотрудник дорожной полиции подумал, что водителю стало плохо и ему необходима помощь медиков.

Но за рулем находился пятилетний мальчик, назвавшийся Адрианом. Одному полицейскому он рассказал, что едет к своей сестре в другой штат, второму, что хочет купить Lamborghini. У него было $3.

Сразу же позвонили родителям ребенка, которые прибыли на место.

Они заявили, что никогда не сажали ребенка за руль и не учили его водить. И они не представляют, как ему удалось завести транспортное средство и проехать несколько километров.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/151976/
просмотров: 3123
Версия для печати
Материалы по теме
Девушка показала, что может произойти с телефоном, если играть во время зарядки
Погладил — купи еду: в Мексике бездомный кот провожал людей к полке с кормом
Кыргызстанцев оскорбила шутка телеведущего Ивана Урганта об официантах
В 12-м микрорайоне Бишкека заметили еще одного супергероя
Забавная погоня полиции за свободолюбивой таксой попала на видео в США
Непослушные козы забрались на крышу дома и довели до истерики свою хозяйку
Китайскому коту не понравилось пение хозяина, и он решил это дело прекратить
Водители, в том числе маршруточники, игнорируют красный сигнал светофора
Наглую лису поймали на воровстве молока у жителя Британии
Водитель троллейбуса № 5 курит в салоне и нарушает Правила дорожного движения
Популярные новости
Адвокат пытался проехать через блокпост без пропуска и&nbsp;заявил о&nbsp;коррупции Адвокат пытался проехать через блокпост без пропуска и заявил о коррупции
Жительница Чуйской области попросила помощь. Ее&nbsp;заявку удалили без объяснений Жительница Чуйской области попросила помощь. Ее заявку удалили без объяснений
На&nbsp;сайте о&nbsp;COVID-19&nbsp;в Кыргызстане расходятся данные о&nbsp;зараженных и&nbsp;излечившихся На сайте о COVID-19 в Кыргызстане расходятся данные о зараженных и излечившихся
Девушка показала, что может произойти с&nbsp;телефоном, если играть во&nbsp;время зарядки Девушка показала, что может произойти с телефоном, если играть во время зарядки
Бизнес
Dos Credobank поздравил ветеранов с&nbsp;Днем Победы Dos Credobank поздравил ветеранов с Днем Победы
Beeline поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;75-летием Победы! Beeline поздравляет кыргызстанцев с 75-летием Победы!
&laquo;Керемет Банк&raquo; поздравляет ветеранов и&nbsp;всех кыргызстанцев с&nbsp;9&nbsp;Мая! «Керемет Банк» поздравляет ветеранов и всех кыргызстанцев с 9 Мая!
&laquo;Халык Банк&raquo; поздравил ветеранов с&nbsp;Днем Победы! «Халык Банк» поздравил ветеранов с Днем Победы!
10 мая, воскресенье
08:42
В Москве кыргызстанец, получивший травму на стройке, скончался в больнице В Москве кыргызстанец, получивший травму на стройке, ск...
08:20
Раздавая продуктовые наборы и моя подъезды, партии свой устав нарушают
08:12
Салют для избранных. Тратой средств недовольны бишкекчане
07:53
Конфликт на границе. МИД Таджикистана вручил ноту протеста послу Кыргызстана
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
9 мая, суббота
21:47
На Братском кладбище в Бишкеке прошел митинг-реквием
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 10 мая: грозы
20:46
Антикризисный план поддержки СМИ не дошел ни до кабмина, ни до парламента
20:21
В Кыргызстане на коронавирус начали проверять сотрудников закрытых учреждений
19:58
Конфликт на границе. Медики проведут консилиум по состоянию здоровья раненого