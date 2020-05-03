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Агент 024
Сюжет: Вырубка деревьев в Бишкеке

Мешают дышать. В 10-м микрорайоне Бишкека срубили деревья и кусты сирени

Возле дома № 21 в 10-м микрорайоне Бишкека срубили деревья и кусты сирени. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«На вопрос о разрешительных документах на вырубку домком ответила, что она сама все это решает. Были вырублены под корень большие деревья, кусты сирени. И это в то время, когда город на грани экологической катастрофы. Домком заявила, что деревья под окнами мешают дышать жителям дома», — написал он.

По словам жителя микрорайона, сотрудники «Зеленхоза» проводили санитарную обрезку зеленых насаждений после апрельского снегопада, тогда были убраны поврежденные ветви и стволы.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/151773/
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