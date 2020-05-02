08:49
USD 78.90
EUR 85.48
RUB 1.07
Агент 024
Сюжет: Новый коронавирус

Жителю Бишкека отказали в пропуске и вытолкнули из здания комендатуры

Индивидуальному предпринимателю комендатура Бишкека отказала в получении электронного пропуска. Об этом он сообщил 24.kg.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Заявление в комендатуру Бишкека

Читайте по теме
Первый день послаблений режима ЧП. Как изменился Бишкек

По его словам, ему не выдали пропуск, так как он якобы заполнил заявление неправильно.

«Я, как и многие другие, больше месяца сижу дома, не могу осуществлять экономическую деятельность. Но платить за квартиру надо, оплачивать за коммунальные услуги надо, кормить семью надо. Но как это сделать без заработка? Я заполнил заявку на получение пропуска согласно первому этапу возобновления экономической деятельности в режиме ЧП, но мне отказали с формулировкой «неправильное заполнение заявления». Это коррупция так проявляется? Они хотят, чтобы я деньги дал? Я написал заявление в секретариат комендатуры, чтобы они предоставили полную информацию, где я допустил ошибки и как зовут того человека, который проверял мою заявку», — сказал он.

Предприниматель отметил, что в комендатуре отказались принять его заявление в бумажном виде и вытолкнули из здания.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/151680/
просмотров: 41552
Версия для печати
Материалы по теме
Бишкекчане жалуются на милиционеров. Грубят, распускают руки
Чиновники должны помогать гражданам с получением пропусков
В Бишкеке таксисту отказали в получении пропуска, несмотря на наличие документов
Жителю Бишкека отказали в получении пропуска из-за неточных данных в документах
В Бишкеке таксистов проверяют 20 мобильных бригад
Комендант города Ош уверен, что сотрудники милиции продержатся без компенсаций
Комендант Бишкека: Уровень преступности в столице снизился на 300 процентов
Комендатура просит православных не ездить на кладбища
Бомж поразил кыргызстанцев эрудированностью. Комендант Бишкека решил ему помочь
В Ошской области запрещены мероприятия по случаю окончания школы
Популярные новости
Адвокат пытался проехать через блокпост без пропуска и&nbsp;заявил о&nbsp;коррупции Адвокат пытался проехать через блокпост без пропуска и заявил о коррупции
Жительница Чуйской области попросила помощь. Ее&nbsp;заявку удалили без объяснений Жительница Чуйской области попросила помощь. Ее заявку удалили без объяснений
На&nbsp;сайте о&nbsp;COVID-19&nbsp;в Кыргызстане расходятся данные о&nbsp;зараженных и&nbsp;излечившихся На сайте о COVID-19 в Кыргызстане расходятся данные о зараженных и излечившихся
Девушка показала, что может произойти с&nbsp;телефоном, если играть во&nbsp;время зарядки Девушка показала, что может произойти с телефоном, если играть во время зарядки
Бизнес
Dos Credobank поздравил ветеранов с&nbsp;Днем Победы Dos Credobank поздравил ветеранов с Днем Победы
Beeline поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;75-летием Победы! Beeline поздравляет кыргызстанцев с 75-летием Победы!
&laquo;Керемет Банк&raquo; поздравляет ветеранов и&nbsp;всех кыргызстанцев с&nbsp;9&nbsp;Мая! «Керемет Банк» поздравляет ветеранов и всех кыргызстанцев с 9 Мая!
&laquo;Халык Банк&raquo; поздравил ветеранов с&nbsp;Днем Победы! «Халык Банк» поздравил ветеранов с Днем Победы!
10 мая, воскресенье
08:42
В Москве кыргызстанец, получивший травму на стройке, скончался в больнице В Москве кыргызстанец, получивший травму на стройке, ск...
08:20
Раздавая продуктовые наборы и моя подъезды, партии свой устав нарушают
08:12
Салют для избранных. Тратой средств недовольны бишкекчане
07:53
Конфликт на границе. МИД Таджикистана вручил ноту протеста послу Кыргызстана
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
9 мая, суббота
21:47
На Братском кладбище в Бишкеке прошел митинг-реквием
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 10 мая: грозы
20:46
Антикризисный план поддержки СМИ не дошел ни до кабмина, ни до парламента
20:21
В Кыргызстане на коронавирус начали проверять сотрудников закрытых учреждений
19:58
Конфликт на границе. Медики проведут консилиум по состоянию здоровья раненого