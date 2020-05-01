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Агент 024

Стоимость продуктового набора для семей не дотягивает до заявленных 800 сомов

В Каинды местные власти начали раздавать продуктовые наборы малоимущим и нуждающимся семьям, но их стоимость меньше заявленных правительством 800 сомов. Об этом 24.kg сообщили читатели.

По их данным, для получения помощи нужно было обязательно встать в очередь в местной мэрии. Именно она формировала списки людей, которым положена помощь. 

«Продуктовый набор нам предоставили быстро. Только вчера встали в очередь, а уже сегодня нам позвонили и попросили прийти забрать продукты. В набор для нашей семьи из пяти человек вошли 10 килограммов муки, 3 килограмма лапши, 1 килограмм сахара и 1 литр растительного масла. В среднем такой набор стоит около 600 сомов. Немного, конечно, но мы рады и этому. Думали, что и такой поддержки не будет», — рассказала 24.kg местная жительница.

Напомним, что решением кабмина выделено 122 миллиона сомов для поддержки социально уязвимых слоев населения. Тогда же правительство сообщало, что за счет этих средств будет сформирован продуктовый набор на 800 сомов. Но по факту во многих регионах люди заявляют, что те наборы, которые раздают, стоят гораздо меньше.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/151641/
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