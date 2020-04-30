Увеличенный вдвое счет. В «Северэлектро» сделали корректировку

Квитанцию бишкекчанке, которой принесли увеличенный вдвое счет за свет, откорректировали и передали абоненту. Об этом 24.kg сообщили в ОАО «Северэлектро».

Читайте по теме Бишкекчанке принесли квитанцию за свет с увеличенными в два раза показаниями

«В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции показания данных с прибора учета рекомендовано передавать инспектору через SMS-сообщения в установленные сроки. В связи с тем, что абонент передал данные позже срока, начисление произведено по среднемесячному потреблению», — отметили в ОАО.

В настоящий момент заявитель претензий не имеет.

В компании напомнили, что корректировку счетов можно произвести в следующем месяце при передаче показаний приборов учета.