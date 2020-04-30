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Агент 024

Жители села Манас жалуются на частые отключения электричества

Жители села Манас Сокулукского района жалуются на частые отключения электричества. Об этом они сообщили на WhatsApp 24.kg.

«У нас 13 марта произошла авария. С этих пор на линии, на которой «сидит» наш дом, постоянно выключают свет. В последнюю неделю по несколько раз в день. Из-за этого у нас постоянно выключается водяной насос. Электрики никаких объяснений не дают, о выключении они не предупреждают», — написали они.

Напомним, ранее читательница сообщила, что ее матери принесли квитанцию за электричество с увеличенными в два раза показаниями счетчика.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/151562/
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