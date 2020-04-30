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Агент 024

Плату за парковку возле рынка «Сары-Озон» взимали незаконно

С введением в Бишкеке режима чрезвычайного положения сотрудников муниципальных парковок отправили на домашний карантин. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, в этой связи предприятие временно не обслуживает парковки столичного муниципалитета возле рынков, а значит, плата за остановку машины не взимается.

В мэрии отметили: работники «Бишкекских парковок и стоянок» проверили сообщение читателя о том, что возле рынка «Сары-Озон» некие люди требуют плату за парковку.

«Выехав на место, они выяснили, что неизвестные собирали плату за парковку без всякого разрешения и к муниципалитету отношения не имели. С нарушителями провели разъяснительную работу и взяли ситуацию под контроль», — подчеркнули в мэрии.

В муниципалитете просят звонить, а также присылать фото- и видеофакты по работе предприятия «Бишкекские парковки и стоянки» на номера: 0555760966, 0312547967.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/151469/
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