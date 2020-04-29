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Таксисты в Кара-Балте убрали бетонные блоки, чтобы объезжать закрытые улицы

Таксисты в городе Кара-Балте убрали бетонный блок в переулке Садовом, чтобы объезжать закрытые центральные улицы. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«После установки бетонных блоков все таксисты мигрировали на нашу улицу (переулок Садовый). Они просто заполонили улицу. Таксисты самовольно убрали бетонные блоки, которые лежали на улице много лет, и сделали улицу сквозной. Обращения в штаб города не привели ни к каким результатам», — написал он.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Улица в городе Кара-Балте

«Перекрыв улицу Центральную и заблокировав все стоянки, наша мэрия просто вынудила водителей такси заполнить улицы рядом с рынком. Стоянку машин устроили и на улице Крылова. Не совсем понятно, для чего перекрыли центр города», — отметил житель Кара-Балты.

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