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Мгновения жизни. Небесная буря и лунная дорожка

Немного погрустим по так быстро прошедшему лету. Осень, конечно, тоже прекрасная пора, но все-таки хочется назад, в сезон отпусков. А сделать грусть осмысленной и красивой помогут наши читатели с помощью своих замечательных фотографий.

Конечно, воспоминания о лете без Иссык-Куля никак не обойдутся. Тем более как можно пройти мимо такой красоты, которую запечатлела Галина?

Фото Галины. Иссык-Куль. Небесная буря

Туман, окутавший Кырчын, встретил журналиста 24.kg Татьяну Кудрявцеву, когда она отправилась изучать, что же осталось в урочище после Всемирных игр кочевников.

Фото Татьяны Кудрявцевой. Кырчын

Интересные фотографии с лунной дорожкой сделала на Иссык-Куле Рания Абдыкалыева.

Наш постоянный автор Мамасалы Ташматов «поймал» на озере интересного персонажа, который, похоже, отдыхал на пирсе после суетного дня.

Василий Павлов позвал нас в село Кызыл-Суу, что находится на южном берегу Иссык-Куля в живописном Джети-Огузском районе.

Лунной дорожкой мы уже полюбовались, а теперь — сентябрьский рассвет на Иссык-Куле. Начало нового дня запечатлел Кенешбек Чаатегин. 

Еще немного Иссык-Куля от нашего постоянного автора Наиля Халилова.

А в конце немного отвлечемся, но не от Иссык-Куля, ведь в области есть много прекрасных мест, кроме самого озера. Одно из них и показал Урмат Салыкбаев.

Надеемся, вам понравилась наша попытка разогнать осеннюю грусть. И помните, присоединиться к нашим авторам можно в любое время и сделать это очень просто.

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Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp — 0555312024.

Обязательно укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.
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