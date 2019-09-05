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Агент 024
Сюжет: Проблемные маршрутки (128)

На улице Асаналиева постоянно нарушают ПДД, в том числе и водители маршруток

Читатели 24.kg прислали видео с нарушениями ПДД на перекрестке улиц Толстого и Асаналиева.

«Ни сотрудников ГУОБДД, ни камер. Ездят как хотят», — написал автолюбитель.

На кадрах видно, что нарушают и водители маршруток.

Другой читатель прислал видео, на котором бус поворачивает налево со второй полосы, мешая другим участникам движения.

На другом перекрестке — Московская/Асаналиева — тоже каждый день пробки. Водители едут по встречке, создавая еще большие заторы.

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