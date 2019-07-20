«Безопасный город». Некоторым водителям камеры не помеха для нарушений

Читатель прислал 24.kg видео, на котором водитель в Бишкеке совершил несколько нарушений перед камерами «Безопасного города».

На пересечении улиц Горького и 7 Апреля он резко перестроился с крайнего правого ряда, проехав стоп-линию на запрещающий сигнал светофора.

Кроме того, водитель автомобиля BMW превысил разрешенную скорость движения.

Отметим, что на пересечении улиц Горького и 7 Апреля и под мостом установлены камеры фиксации нарушений.