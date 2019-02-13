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Сюжет: Чудаки парковки (48)

Чудаки парковки. Бишкекчане интересуются, почему не работают эвакуаторы

На WhatsApp и Telegram 24.kg приходят фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Во дворах Бишкека не хватает места для всех машин, и некоторые водители заезжают прямо к подъездам. Как, например, этот автолюбитель часто паркуется у подъезда дома № 36 в 10-м микрорайоне.

На улице Московской авто припаркованы вторым рядом. Они мешают движению.

Водители продолжают парковаться под запрещающим знаком. Читатель снял видео и насчитал более 20 нарушителей. Эвакуатора, о котором предупреждает знак, поблизости он не увидел.

Под знаком «Работает эвакуатор» машины стоят и на улице Суеркулова.

Другой читатель задал вопрос, который интересует многих: «Почему машины не эвакуируют? Или эвакуаторы уже не работают?».

читателя
Фото читателя. Чудаки парковки

Вот такая картина возле Центра семейной медицины № 6. «Бардак на Жукеева-Пудовкина. А на парковке только избранные», — написал автор ролика.

Напомним, что вчера в Кыргызстане запустили проект «Безопасный город», по которому камеры начали фиксировать нарушения на дорогах. И читатели надеятся, что «чудаков парковки» станет меньше.

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