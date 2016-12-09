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Здоровье

Заболеваемость ОРВИ в Бишкеке стабилизировалась, а в регионах начался ее рост

Ситуация с заболеваемостью острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом в Бишкеке более или менее стабилизируется за счет того, что во всех школах вводили карантин. Об этом ИА «24.kg» сообщил заместитель министра здравоохранения Олег Горин.

По его словам, в городские медучреждения такие больные стали обращаться реже.

  • Если 5 декабря зарегистрировано 1349 обращений, то 6 декабря – 1082, а 7 декабря – 967.

«Но идет сезонный рост заболеваемости в других регионах республики – в Джалал-Абадской, Ошской, Иссык-Кульской и Нарынской областях, - заметил Олег Горин. - Инфекционные вирусные заболевания обычно продолжаются до конца февраля. Поэтому сейчас мы не можем сказать, когда произойдет спад. Возможно, будет еще какой-то подъем».

«Сейчас в России в некоторых регионах тоже идет сезонный рост заболеваемости ОРВИ. Но там смогли привить 55 миллионов человек, из них более 15 миллионов детей, потому что у них есть свое производство вакцины. В Москве прививки делали даже возле входа в метро. Тем не менее у них тоже сейчас идет сезонный рост», - добавил замминистра.

  • Олег Горин настоятельно попросил население соблюдать правила личной гигиены, проветривать помещения, чаще мыть руки.
Ссылка: https://24.kg/zdorove/41252/
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