Число пострадавших на «Дордое» увеличилось до пяти. Есть граждане Казахстана

Число госпитализированных в результате ЧП на «Дордое» увеличилось до пяти, среди них есть граждане Казахстана. Об этом сообщает консультант пресс-центра Минздрава Елена Баялинова.
По сообщению из Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии, в центр госпитализированы:
1. Я.Ф., 1976 года рождения. Поступила по линии скорой медицинской помощи, госпитализирована в травматологическое отделение.
2. В.З.,
3. Ж.О.,
4. Т.Н.,
5. 31-летняя А., проживание неизвестно. Без сознания, госпитализирована в отделение реанимации.
Напомним, сегодня на рынке «Дордое» обрушилось 350 квадратных метров крыши.