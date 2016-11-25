В Кыргызстане рост ОРВИ. Школы на карантин пока не закрывают

В Кыргызстане продолжает расти заболеваемость острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ). Об этом ИА «24.kg» сообщили в Департаменте профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора.

По их данным, увеличение показателей отмечается с октября. Рост против данных 2015-го составил 5,5 процента. С начала 40-й недели года за медпомощью с ОРВИ и гриппом обратились 14 тысяч 670 человек, из них госпитализированы 1264.

Согласно еженедельному мониторингу, за 46-ю неделю (14-20 ноября) отмечается рост в 1,4 раза по сравнению с 45-й неделей (7-13 ноября). Зарегистрировано 5 тысяч 903 случая против 2 тысячи 52. При этом в Бишкеке зарегистрировано около 1,5 тысячи случаев ОРВИ.

За октябрь-ноябрь зафиксировано лишь 7 лабораторно подтвержденных случаев гриппа.

Главный врач Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Бишкека Артур Буюклянов отметил, что рост заболеваемости продолжится. «Пик традиционно придется на конец января - начало февраля. Мы отслеживаем ситуацию по школам, сколько детей не посещают учебные заведения. Показатели разные. От 4 до 11 процентов детей от общего числа школьников не ходят на уроки в основном из-за ОРВИ, но могут быть и другие причины отсутствия», - сказал он.

«Пока это не очень высокие показатели. Эпидемиологический порог не превышен, но рост заболеваемости идет. Пока мы не планируем закрывать образовательные учреждения на карантин», - добавил Артур Буюклянов.

«Мы выдали всем школам, детсадам, университетам и больницам санитарные предписания, чтобы проводили общие профилактические мероприятия (дезинфекцию, влажную уборку, проветривание). У нас было 11 тысяч вакцин, привили граждан из групп риска. Сейчас каждому нужно соблюдать элементарные меры профилактики: чаще мыть руки и бывать на свежем воздухе, не контактировать с больными, а если заболели, то оставаться дома, чтобы не заражать коллектив», - рекомендовал он.