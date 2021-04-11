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Взгляд

В Кыргызстане местные выборы и референдум по Конституции. Что происходит сейчас

Сегодня в Кыргызстане выбирают депутатов местных кенешей в 28 городах и 420 айыльных аймаках. Одновременно проходит референдум по новой Конституции республики. В Основной закон вносят 81 поправку.

24.kg ведет текстовую трансляцию. Лента постоянно обновляется.

изменить порядок

09:13
11.04.2021

На 7 тысяч 560 мандатов в 420 айыльных аймаках претендуют 18 тысяч 772 человека, из которых 63 кандидата выдвинуты политическими партиями, остальные — самовыдвиженцами. Конкурс составляет почти три человека на место.

24.kg
Фото 24.kg. В Кыргызстане проходят местные выборы и референдум

09:01
11.04.2021

На 796 мандатов в 28 городских кенешах претендуют почти 12 тысяч человек. Получается, что конкурс составляет 15 человек на место. Всего в гонке участвует 56 партий. Большинство из них пытается занять места в Бишкекском городском кенеше.

В столице в выборах участвуют 1 тысяча 815 кандидатов из 25 партий. В Оше — 701 человек из девяти партий.
Ссылка: https://24.kg/vzgljad/189512/
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