В Кыргызстане местные выборы и референдум по Конституции. Что происходит сейчас

На 7 тысяч 560 мандатов в 420 айыльных аймаках претендуют 18 тысяч 772 человека, из которых 63 кандидата выдвинуты политическими партиями, остальные — самовыдвиженцами. Конкурс составляет почти три человека на место.

На 796 мандатов в 28 городских кенешах претендуют почти 12 тысяч человек. Получается, что конкурс составляет 15 человек на место. Всего в гонке участвует 56 партий. Большинство из них пытается занять места в Бишкекском городском кенеше.

В столице в выборах участвуют 1 тысяча 815 кандидатов из 25 партий. В Оше — 701 человек из девяти партий.