Омурбек Бабанов рассказал о своем возможном отъезде из Кыргызстана

Омурбек Бабанов рассказал на пресс-конференции о своем возможном отъезде из Кыргызстана и опроверг все слухи.

«Я не собираюсь никуда уезжать. Я хочу отдохнуть. Четыре месяца предвыборной борьбы прошли напряженно. Но в ближайшее время я никуда не собираюсь», — сказал Омурбек Бабанов.

Он отметил, что проиграл потому, что государственные телеканалы днем и ночью очерняли его. Правоохранительные органы работали против. «Стратегически где-то мы упустили. Выборы прошли демократично, так как мы сами ждали результата. До последнего никто не знал исхода», — отметил Омурбек Бабанов.

По предварительным данным, Сооронбай Жээнбеков набрал 54,81 процента голосов избирателей. Омурбека Бабанова поддержали 33,74 процента избирателей.