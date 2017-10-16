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Выборы

Выборы-2017. Недействительных бюллетеней насчитали около 16 тысяч

Недействительных бюллетеней по итогам выборов президента насчитали около 16 тысяч. Об этом ИА «24.kg» сообщил заместитель председателя ЦИК Абдыжапар Бекматов.

По его словам, где-то стояли две галочки, в других, напротив, не было никаких отметок.

«Бывает, что автоматически считывающее устройство (АСУ) может засчитать бюллетень как недействительный, если на нем стоит, допустим, точка. При ручном подсчете их засчитывают действительными. По таким фактам составляют протокол», — сказал Абдыжапар Бекматов.

Согласно данным Центризбиркома, всего в республике зарегистрировано 3 миллиона 25 тысяч избирателей. Из них проголосовали 1 миллион 692, что составляет 55,93 процента.
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