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Выборы

Выборы-2017. Мэрия Бишкека организовала горячую линию, сообщайте о нарушениях

В мэрии Бишкека и административных районах организованы телефоны горячей линии для приема от граждан сообщений о возможных фактах нарушения норм законодательства 15 октября. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

  • Аппарат мэрии Бишкека — 61-01-70; 97-91-95 (доб. номер 4444)
  • Ленинский район — 65-38-92,65-68-78;
  • Октябрьский район — 57-66-50, 57-89-00;
  • Первомайский район — 32-50-93, 32-50-92;
  • Свердловский район — 36-01-20.

О нарушениях в ходе выборов можно сообщать и в ИА «24.kg» по телефонам 0312660188, 0555101231, 0700735672, 0770366638, 0708110418, 0555312024 (WhatsApp) или на почту info@24.kg.
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