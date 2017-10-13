Темир Сариев дал интервью российским журналистам

В интервью авторитетному российскому изданию «Коммерсант» Темир Сариев рассказал о ходе избирательной кампании.

Сариев, как один из фаворитов президентской гонки, заявил: «Предвыборная борьба идет очень жестко, применяются различные технологии, в том числе и черный пиар. СМИ захвачены: государственные каналы полностью работают на административный ресурс, и там освещается и поддерживается только кандидат от власти — Жээнбеков. У Бабанова есть свое телевидение, свои сайты, свое радио — и там тоже доминирует только один человек. Поэтому у меня два конкурента: первый — это административный ресурс, второй — это олигархический капитал.

Что касается электората, меня многие воспринимают как человека, который проповедует закон, стабильность, порядок и устойчивое развитие. Потому что многие знают, что я, будучи министром экономики, потом уже премьер-министром, проводил переговоры по присоединению Киргизкой Республики к Таможенному союзу.

Мой электорат — это интеллигенция, это государственные и муниципальные служащие. Это средний и малый бизнес, потому что, будучи министром, я очень многое сделал для того, чтобы создать благоприятные условия для его развития. Но у нас социология показывает, что около 30 процентов людей еще не определились».

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т. А. Сариева. Адрес: г. Бишкек, пр. Манаса, 40. Дата изготовления: 13.10.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т. А. Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/с 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б. Мусаевым.