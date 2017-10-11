Политическая платформа кандидата в президенты – очень важный стратегический документ. В центре платформы кандидата Сооронбая Жээнбекова стоит человек, обычный кыргызстанец. Сооронбай Жээнбеков намерен обеспечить жизнь, здоровье, права человека для всех кыргызстанцев, последовательно реализуя положения своей платформы.
Эти положения простые и ясные. Они основаны на опыте и начинаниях, которые Жээнбеков уже начал внедрять на посту премьер-министра. Он обещает только то, в чем сам уверен. Поэтому в платформе отмечается не только то, что кандидат намерен сделать, но уже и конкретные его достижения на этом пути.
Программа создавалась на основе не только мнений экспертов, но и наказов избирателей, которые поступали и продолжают поступать из каждого региона. Поэтому большой раздел платформы посвящен региональным проблемам и путям их решения.
Платформа Сооронбая Жээнбекова «Интересы страны дороже всего!» исходит из того, что главной задачей для государства должны стать процветание и благополучие народа Кыргызстана, всех его граждан. В этом направлении Сооронбай Жээнбеков намерен действовать.
Исходя из этого сформулирована и главная цель на ближайшие шесть лет. Кыргызстан в 2017-2023 годах должен совершить уверенный прорыв вперед на основе преемственности курса национального возрождения.
За 6 лет перед Кыргызстаном стоит задача закрепиться в числе независимых демократических государств и стран с динамично развивающейся экономикой и стабильно растущими доходами населения.
В этот период роль президента Кыргызской Республики будет заключаться в том, чтобы обеспечить уверенное движение Кыргызстана к успеху на основе преемственности курса национального возрождения и проведения второго этапа реформ.
Первый этап реформ был начат президентом Алмазбеком Атамбаевым. Сооронбай Жээнбеков лично участвовал в его реализации и готов продолжать заданный курс. В то же время он готов идти дальше, завершить начатое, успешно осуществить следующий этап.
Сооронбай Жээнбеков выделяет для себя 7 ключевых направлений,
на которых он в качестве будущего президента сконцентрирует свои усилия.
Направление I
Закрепление устойчивости
новой политической системы Кыргызстана
В результате активной работы президента Атамбаева и Жогорку Кенеша КР, гражданского общества была сформирована новая политическая система страны, обеспечивающая гарантии для демократии, гарантии невозврата авторитарного, семейно-кланового правления.

Теперь предстоит ее укрепить и развить.
Механизмы реализации
  • Укрепить парламентаризм.
  • Создать прозрачную систему подготовки, подбора и продвижения кадров по профессиональным качествам.
  • Скоординировать действия ветвей государственной власти по вопросам реализации Стратегии-2040 и проекта «Таза коом».
  • Реализовать конституционные положения о том, что человек, его жизнь, права и свободы являются высшими ценностями Кыргызской Республики.
  • Законодательно закрепить принципы прямой и обратной связи между государством и обществом. Принять закона о народном курултае.
  • Наладить эффективное взаимодействие государства и органов местного самоуправления.
  • Создать более активное взаимодействие государства и институтов гражданского общества в вопросах социально-экономического развития Кыргызстана.
  • Президент должен выступить гарантом свободы слова, СМИ и Интернета в сочетании с эффективной защитой прав и свобод граждан.
  • Совершенствовать формы взаимодействия ветвей государственной власти с усилением их самостоятельности и ответственности за принимаемые решения.
  • Обеспечить преемственность в руководящем составе. Рациональное сочетание опытных и молодых кадров. Каждый четвертый руководитель среднего звена в государственных структурах должен быть не старше 35 лет.
  • Обеспечить справедливое представительство женщин, молодежи, этнических меньшинств в Жогорку Кенеше, других органах государственной власти и местного самоуправления.
Результат
Кыргызстан получит прозрачное, демократичное и эффективное государство, которое будет в состоянии провести необходимые реформы в интересах населения.

Направление II
Гарантировать второй этап реформ, выполнить раздел Стратегии-2040, посвященный развитию страны в ближайшие 6 лет
Стратегия-2040 предполагает выполнение долгосрочных целей развития страны. Но и в течение первой пятилетки, согласно этому документу, Кыргызстан ждут серьезные перемены к лучшему. Производство будет расти на 8-10 процентов ежегодно, существенно вырастет зарплата, а общие доходы населения увеличатся в 2 раза. Будет обеспечен постоянный рост доходов государственного бюджета.

Кыргызстан станет страной хороших современных дорог.

В ближайшие пять лет будут полностью решены проблема обеспечения сел и малых городов чистой питьевой водой и другие острые социальные вопросы.

Механизмы реализации
  • Поддержать предприятия, работающие на экспорт (объем экспорта за 6 лет вырастет в 4-6 раз).
  • Привлечь в экономику внешние и внутренние инвестиции. Для того чтобы это стало реальностью, необходимо создать максимально благоприятные условия для инвесторов, обеспечить гарантии их вложений, нужна организация «рая для бизнеса».
  • Обеспечить за счет роста производства появление новых высокооплачиваемых рабочих мест, снижение безработицы, особенно на селе.
  • Создать новые отрасли, которых еще нет в Кыргызстане или они находятся в слабо развитом состоянии. Например, в Кыргызстане активно работают фирмы, специализирующиеся на цифровых технологиях (программирование и так далее), но их оборот невелик. Предстоит превратить Кыргызстан в крупнейший центр цифровых услуг в регионе.
  • На базе проекта «Таза коом» организовать высокотехнологичные рабочие места. Он не только сделает государственный механизм более прозрачным и эффективным, но и приведет к настоящей цифровой трансформации общества: будут развиваться электронная медицина, электронное образование, электронная коммерция.
  • Реализовать план по ирригации. Сотни тысяч рабочих мест будут созданы на селе путем реализации грандиозной системы ирригационных мероприятий: появятся новые пахотные земли, а значит, будет возможность дополнительного дохода для фермеров.
  • Запустить программу поддержки и развития села и регионов, с опорой на собственные возможности и конкурентные преимущества этих регионов. В 2 раза увеличить объем льготных кредитов селу.
  • Нарастить экспорт услуг – туристических, медицинских, образовательных. Высшее образование будет перестроено за счет финансов, полученных от экспорта образовательных услуг, то есть за счет обучения иностранных студентов. Сегодня в Кыргызстане уже учатся 12 тысяч иностранцев, что приносит $8 миллионов в год. Жээнбеков предлагает реализовать программу, позволяющую увеличить их количество до 100 тысяч, а объем дохода от этих студентов - до $60 миллионов.
Результат
Граждане напрямую ощутят рост экономики – их доходы вырастут в среднем в два раза.

Будет оказана серьезная поддержка работникам бюджетной сферы (медикам, учителям, социальным работникам). Их зарплата вырастет.

Будет развернуто массовое жилищное строительство для бюджетников: поставлена цель построить миллион квадратных метров жилья за 6 лет, что даст возможность справлять новоселье 3000 бюджетникам ежегодно.

Появится большое количество новых детских садов. К 2023 году количество детей, посещающих детские сады, увеличится вдвое – до 500 тысяч.

Предусмотрено продолжение строительства новых школ, оборудованных по современным требованиям.

Во всех районных центрах появятся пилотные современные дома культуры, спорта и отдыха, в каждом селе построят современную спортивную площадку или спортзал.
Направление III
Окончательный разгром коррупции и организованной преступности
Проводившаяся в последние шесть лет кампания по борьбе с организованной преступностью и коррупцией на всех уровнях дала серьезные результаты. Об этом свидетельствуют многочисленные судебные процессы над проворовавшимися чиновниками. Однако только репрессиями этот вопрос не решить. Нужны системные преобразования.

Необходимо изменить систему функционирования государственного аппарата для того, чтобы исключить возможность коррупционных схем. Законопослушный гражданин должен находиться под защитой закона, а преступник - сидеть в тюрьме.

Механизмы реализации
      • Добиться зримых результатов от судебной реформы, для чего:

      - обеспечить вступление в силу с 1 января 2019 года принципиально новых и соответствующих требованиям справедливости и законности Уголовного, Уголовно-процессуального, Уголовно-исполнительного кодексов, Кодекса о проступках, Кодекса о нарушениях. Эффективное применение на практике новых Гражданско-процессуального и Административно-процессуального кодексов, вступивших в силу 1 июля 2017 года;

      - ввести онлайн-трансляции всех (кроме закрытых) судебных заседаний. Обязательность опубликования всех судебных актов;

      - провести формирование единой судебной практики Верховным судом;

      - внедрить эффективный механизм дисциплинарной ответственности судей, обеспечить активную работу Дисциплинарной комиссии, законодательное закрепление ответственности судей за качество принимаемых ими решений. Предстоит провести анализ хода реформы прокуратуры, милиции и других правоохранительных органов, внести необходимые коррективы;

      - обеспечить концентрацию усилий прокуратуры, милиции и других правоохранительных органов на защите граждан (личности) и общества от преступных посягательств.

      • Осуществить программу «Таза коом». Программа, уже утвержденная правительством КР и воплощающаяся в жизнь, практически исключит прямой контакт между чиновником и гражданином, ликвидирует возможности для создания коррупционных схем, поскольку 90 процентов государственных услуг будут переведены в электронный формат.
      • Законодательно закрепить единый подход к вопросам социальной и правовой защиты сотрудников правоохранительных органов.
      • Реализовать проекты «Безопасный город» и «Умный город» во всех городах и районных центрах для обеспечения безопасности граждан на улицах.
      Результат
      Серьезное улучшение криминогенной обстановки в стране, защита граждан, включая предпринимателей, от коррупции и преступных посягательств.

      Направление IV
      Укрепление единства народа, воспитание патриотизма и возрождение культуры
      Реализация положений Стратегии-2040 и платформы кандидата Сооронбая Жээнбекова возможна лишь при условии, когда внутри нации будет достигнуто единство, когда в стране воцарятся социальная стабильность и мир, а не митинги, забастовки и конфликты.

      Единство многонационального народа Кыргызстана достигается за счет воспитания в людях чувства патриотизма, чувства принадлежности к новой гражданской идентичности – «кыргызжараны». А развитие духовного потенциала народа возможно только через возрождение культуры.
      Механизмы реализации
      • Сформировать новое высокообразованное, высоконравственное и физически здоровое поколение кыргызстанцев, воспитывать в нем гражданский патриотизм.
      • Сохранить и развить историческое и культурное наследие народа Кыргызстана. Укрепить интегрирующую роль государственного языка и сформировать многоязычную среду.
      • Последовательно и эффективно реализовать Концепцию государственной политики в религиозной сфере, принятую в ноябре 2014 года.
      • Сформировать современную культурную среду, развивать спорт, поддерживать молодежные инициативы.
      • Обеспечить государственные гарантии охраны семьи, детства, материнства и отцовства, ответственности родителей за воспитание детей.
      • Совершенствовать формы взаимодействия государственных органов и гражданского общества.
      Результат
      Внедрение этих мер обеспечит духовный и культурный общественный подъем в Кыргызстане, укрепит патриотические чувства населения.

      Направление V
      Формирование нового отношения к экологии с учетом глобальных процессов и интересов страны
      В XXI веке чистая вода и чистый воздух, дикая природа становятся самым ценным ресурсом. Развитие экономики очень важно, но при этом мы должны сберечь природу. Планируемый экономический подъем не должен разрушить экологию страны. Необходимо развитие промышленности нового типа – компактной, высокотехнологичной, экологически чистой. Если продукция сельского хозяйства будет выращиваться в экологически чистых условиях, это будет ее большим преимуществом.

      Для этого требуется жесткий экологический контроль за хозяйствующими субъектами. Срубил дерево – посади два. Выбросил отходы производства – плати столько, чтобы и компенсировать ущерб, и дать средства на экологические программы, и так далее.
      Механизмы реализации
      • Защитить нашу жемчужину – озеро Иссык-Куль (тем более недавно правительству удалось для этого получить от «Кумтора» $50 миллионов на цели сохранения экологии региона), решить проблему очистных сооружений для защиты озера Иссык-Куль от канализационных и иных стоков.
      • Расширить лесной покров, который последние 20 лет варварски вырубался. Борьба с браконьерством, особая защита редких и исчезающих видов, в том числе снежного барса.
      • Защитить пахотные земли от истощения и пастбища от эрозии почвы путем внедрения научной системы землепользования.
      • Поэтапный переход к системе стратегического планирования устойчивого развития всеми субъектами экономической, социальной и экологической деятельности независимо от форм собственности.
      • Бороться с загрязнением воздуха в крупных городах (Бишкеке, Оше).
      • Внедрение мер по сохранению ледников.
      • Совершенствовать природоохранное законодательство для применения новых, экологически безопасных технологий, привлечение «зеленых» инвестиций.
      • Дать государственную поддержку секторов экономики, направленных на создание «зеленых» рабочих мест.
      Результат
      Наши дети и внуки смогут так же, как и мы, наслаждаться нетронутой природой Кыргызстана. Мы сумеем залечить раны, нанесенные природе за два десятилетия недальновидными действиями по ее освоению.
      Направление VI
      Защищать и продвигать национальные интересы Кыргызской Республики
      Продолжить активное продвижение национальных интересов во внешнеполитическом поле. В последние годы к Кыргызстану на международной арене стали относиться уважительно. Кыргызстан участвует в интеграционных процессах на Евразийском пространстве, улучшились отношения с Россией, Узбекистаном и многими другими государствами. Эти успехи необходимо закрепить и развить.

      Особое внимание Сооронбай Жээнбеков намерен обращать на внешнеэкономическую политику, целенаправленно занимаясь защитой интересов и продвижением наших товаропроизводителей за рубежом.
      Механизмы реализации
      • Укрепить позитивный образ Кыргызской Республики на международной арене.
      • Взаимодействовать с зарубежными партнерами на условиях равенства и учета взаимных интересов, неукоснительного соблюдения норм международного права.
      • Развивать взаимовыгодные экономические международные отношения, совершенствовать экономическую дипломатию.
      • Продолжить активное продвижение национальных интересов Кыргызской Республики во внешней политике, в том числе помогать отечественным товаропроизводителям выходить на зарубежные рынки и поощрять свободную торговлю, включая работу по интеграции экономики Кыргызстана в ЕАЭС.
      • Продолжить оправдавший себя курс на сохранение и углубление отношений с Россией - основным стратегическим партнером Кыргызстана, всестороннее и взаимовыгодное сотрудничество с Казахстаном, Китаем, Таджикистаном и Узбекистаном, странами ближнего и дальнего зарубежья, в том числе с США и Евросоюзом, а также на эффективное участие в международных и региональных организациях с учетом национальных интересов страны.
      • Осуществлять поддержку и защиту интересов граждан Кыргызской Республики за пределами страны всеми возможными дипломатическими, правовыми и иными средствами в соответствии с нормами международного права.
      Результат
      Укрепление внешнеполитических позиций нашего государства с точки зрения обеспечения ее безопасности, решение всех пограничных проблем с соседями, обеспечение роста экспорта кыргызстанской продукции за счет улучшения отношений с другими странами.
      Направление VII
      Укрепление обороноспособности и национальной безопасности Кыргызской Республики
      Нормальное развитие страны возможно только в условиях, когда она защищена от внутренних и внешних угроз ее безопасности.

      На сегодня для нашего народа наиболее серьезные угрозы – это экстремизм и терроризм. Кыргызстан должен быть надежно защищен.
      Механизмы реализации
      • Обеспечить территориальную целостность и безопасность государственных границ Кыргызской Республики. Решение вопросов государственной границы страны.
      • Обеспечить полное переоснащение Вооруженных сил КР современным оружием и техникой.
      • Расширить международное сотрудничество в вопросах борьбы с терроризмом и экстремизмом, профилактики и искоренения первопричин радикализации отдельных граждан.
      • Обеспечить защиту от внешних и внутренних угроз национальной безопасности при соблюдении основополагающих принципов прав человека.
      • Участвовать в системе коллективной безопасности в рамках ОДКБ, позволяющей оперативно и адекватно реагировать на вызовы и угрозы - международный терроризм, экстремизм, наркоторговлю.
      • Повысить эффективность работы по решению социальных проблем военнослужащих и их семей, а также лиц, уволенных с военной службы (прежде всего - жилищных проблем).
      Результат
      Формирование эффективной и хорошо оснащенной системы органов национальной безопасности и Вооруженных сил, способных дать быстрый и жесткий ответ на любые атаки и угрозы. Создание безопасных условий для преобразований в социальной и экономической сфере.
      ВЫБОРЫ-2017
      Таким образом, выборная платформа Сооронбая Жээнбекова является хорошо продуманным и внутренне логичным документом. Это программа, которая действительно изменит Кыргызстан, даст дорогу для национального возрождения. Работа над ней продолжается в течение избирательной кампании, в ходе прямого общения кандидата с избирателями. Поэтому она является истинно народной платформой.
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