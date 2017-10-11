Политическая платформа кандидата в президенты – очень важный стратегический документ. В центре платформы кандидата Сооронбая Жээнбекова стоит человек, обычный кыргызстанец. Сооронбай Жээнбеков намерен обеспечить жизнь, здоровье, права человека для всех кыргызстанцев, последовательно реализуя положения своей платформы.

Эти положения простые и ясные. Они основаны на опыте и начинаниях, которые Жээнбеков уже начал внедрять на посту премьер-министра. Он обещает только то, в чем сам уверен. Поэтому в платформе отмечается не только то, что кандидат намерен сделать, но уже и конкретные его достижения на этом пути.

Программа создавалась на основе не только мнений экспертов, но и наказов избирателей, которые поступали и продолжают поступать из каждого региона. Поэтому большой раздел платформы посвящен региональным проблемам и путям их решения.