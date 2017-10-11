- Добиться зримых результатов от судебной реформы, для чего:
- обеспечить вступление в силу с 1 января 2019 года принципиально новых и соответствующих требованиям справедливости и законности Уголовного, Уголовно-процессуального, Уголовно-исполнительного кодексов, Кодекса о проступках, Кодекса о нарушениях. Эффективное применение на практике новых Гражданско-процессуального и Административно-процессуального кодексов, вступивших в силу 1 июля 2017 года;
- ввести онлайн-трансляции всех (кроме закрытых) судебных заседаний. Обязательность опубликования всех судебных актов;
- провести формирование единой судебной практики Верховным судом;
- внедрить эффективный механизм дисциплинарной ответственности судей, обеспечить активную работу Дисциплинарной комиссии, законодательное закрепление ответственности судей за качество принимаемых ими решений. Предстоит провести анализ хода реформы прокуратуры, милиции и других правоохранительных органов, внести необходимые коррективы;
- обеспечить концентрацию усилий прокуратуры, милиции и других правоохранительных органов на защите граждан (личности) и общества от преступных посягательств.