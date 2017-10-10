В ЦИК друг другу напоминают, что президент обещал провести честные выборы

В ЦИК Кыргызстана при рассмотрении жалобы на кандидата в президенты Омурбека Бабанова вспомнили про ее, комиссии, решения от 2000 года.

Заместитель председателя ЦИК Атыр Абдрахматова напомнила решение комиссии от 17 октября 2000 года, когда кандидатов Алмазбека Атамбаева, Омурбека Текебаева и Мелиса Эшимканова пытались снять с гонки по надуманным обвинениям.

«Я против подобных решений. Ведь сам президент пообещал провести честные и открытые выборы», — отметила Атыр Абрахматова.

Член ЦИК Бахтияр Кадыров напомнил, что комиссия обращалась в ГКНБ для того, чтобы ведомство дало оценку выступлению Бабанова. Известно, что назначены экспертизы, однако решение в ГКНБ будет принято позже.

«Мы не можем сейчас делать отсылку на другие органы. Мы должны принять решение, потому что уже известны все детали. Приводить аналогии с 2000 годом неэтично, потому что мы тогда не работали. Нужно принять решение, не уходя в политические джунгли», — заявил Бахтияр Кадыров.

На Омурбека Бабанова в ЦИК поступило 19 жалоб, в основном, от жителей и общественников города Ош, Ошской и Джалал-Абадской областей. Практически все они требуют снять кандидата с предвыборной гонки. Поводом для жалоб стало выступление Бабанова в микрорайоне «Он-Адыр».