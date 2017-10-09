Дебаты. Как Бабанов столкнулся с железобетонными аргументами Жээнбекова

Кандидаты на пост президента Сооронбай Жээнбеков, Омурбек Бабанов, Арстан Алай и Токтайым Уметалиева выступили в прямом эфире на теледебатах по каналу КТРК. В ходе телеэфира О.Бабанов попытался воспользоваться случаем и надавить на своего главного оппонента С.Жээнбекова резкими выпадами. Однако расчет Бабанова не оправдался, и он предстал перед всей страной в не лучшем свете. Фактически Бабанов потерпел фиаско, что стало причиной падения его рейтингов в опросах.

Сооронбай Жээнбеков был настроен на конструктив, он в приветственной речи пожелал всем своим соперникам удачи, успехов. Но Омурбек Бабанов, видимо, воспринял это как слабость, поэтому позволил себе совершить резкий выпад в отношении своего основного оппонента и высказаться относительно применения властями якобы админресурса и c обвинениями в черном пиаре.

Сооронбай Жээнбеков ответил решительно на заявление своего оппонента, чем и вызвал у О.Бабанова удивление и замешательство.

«Омурбек, братишка, помнишь, когда в 2009 году ты был вице-премьер-министром, нам не давали возможности выступать в зданиях? А сейчас в каждом селе у тебя висят по 30 твоих баннеров. Ты говоришь про админресурс, теперь же практически нет админресурса», — сказал решительно он.

О.Бабанов в свою очередь попытался «ударить» своего оппонента с другой стороны со словами о том, что, «будучи премьером, вы сказали, что в бюджете нет средств, собственноручно не подписали постановление, согласно которому население должно было получать кредиты под 7 процентов. Как тогда можно это сделать?»

С.Жээнбеков напомнил О.Бабанову о том, что в селах необходимо возвращать перерабатывающее производство, и это уже реализовывается правительством по всей стране, и в рамках этих мер уже выдаются кредиты под 6 процентов, и это впервые в истории страны.

«Во-вторых, выдаются уже кредиты под 10 процентов, за которыми стоят люди в очередях. Мы выделили под это 7 миллиардов сомов из бюджета. И эту сумму надо довести до 20 миллиардов сомов, а также сделать так, чтобы в банках не было очередей. И чтобы люди и в вашем банке не стояли в очередях и не брали кредиты под 20 процентов. Это надо сделать во-первых. А только потом опускать кредиты до 7 процентов», — разъяснил С.Жээнбеков.

Более того, отвечая О.Бабанову, С.Жээнбеков заметил, что в настоящее время нет возможности обеспечить население Кыргызстана кредитами под 10 процентов и нельзя верить популистским обещаниям О.Бабанова. «Причина в том, что государственный бюджет не резиновый, он имеет определенный размер. И я против популистских решений», — сказал С.Жээнбеков, еще раз добавив, что «в первую очередь необходимо решить вопрос с очередями в банках за кредитами».

Дабы подкрепить свои слова, С.Жээнбеков сказал и о том, что в бытность его премьером были решены многие вопросы в этом направлении и выработаны меры по обеспечению людей дешевыми кредитами. «Сначала надо решить вопрос с кредитами под 10 процентов и без очередей, а потом уже спускать их», - заявил уверенно кандидат в президенты, вызвав замешательство у своего оппонента.

О.Бабанов, по всей видимости, решив реабилитироваться, пошел дальше: «Вы с момента начала предвыборной гонки ни разу не сказали про коррупцию. Разве на таможне нет коррупции или в других сферах? И полученные от борьбы с коррупцией средства можно было бы направить на улучшение жизни народа и страны, не строя заводы и фабрики», — сказал Бабанов, продолжая прессинговать своего оппонента.

В ответ С.Жээнбеков подчеркнул, что слова О.Бабанова — это ложь.

Пытаясь очернить человека, пытайтесь делать это по-другому! В бытность моего премьерства Кыргызстан смог добиться положительного роста, чего не было в истории страны, и вы это знаете. Налог с продажи убирал не я, а Т.Сариев. В 2016 году в бюджет поступило более 11 миллиардов сомов, экспорт вырос на 57 процентов. ВВП, который упал при вашем премьерстве, в 2012 году моему правительству удалось ощутимо поднять. Обманывать не надо! Сооронбай Жээнбеков

Он спросил у О.Бабанова о том, можно ли говорить о кредитах под 7 процентов, брать в Российско-кыргызском фонде развития кредиты на сумму в 17 миллионов долларов США под 4 процента и не дать возможность простому населению получить их на 15 лет.

«В таких случаях обидно за народ, и эти средства, которые в переводе на сомы равны 1 миллиарду 200 миллионам сомов, можно было бы выдать в таком случае населению под 7 процентов», — сказал С.Жээнбеков.

Относительно борьбы с коррупцией кандидат отметил, что у него имеется к О.Бабанову 25 вопросов, которые он задаст позже. «Я знаю, кто коррупционер в Кыргызстане. Я в политике с 1995 года, а вы пришли в нее в 2005 году. И я чист, и с коррупцией буду бороться я. И первым, с кого начну, это будете вы! И все миллиарды, украденные у народа, я верну государству, направлю на повышение зарплат учителям», — сказал уверенно С.Жээнбеков.

Опешив от происходящего и увидев, что ситуация стремительно складывается не в его пользу, Бабанов сделал еще одну попытку оправдаться, что мол он не говорил про дела С.Жээнбекова, а разговор был про борьбу с коррупционерами, и далее в своей речи он затронул проект «Безопасный город».

О.Бабанов попытался указать своему оппоненту на манеры поведения, манеру разговора и призвал разговаривать фактами. С.Жээнбеков и тут достойно выразил свою позицию по обвинениям О.Бабанова. Он признал, что оппоненту выгодно в прямом эфире обвинять его во всех грехах.

С.Жээнбеков сказал, что из-за того, что в бытность Бабанова премьером проект «Безопасный город» был начат неправильно, проект погряз в судах и разбирательствах. «Помните, как в 2012 году 24 людям, среди которых были главари ОПГ, были вручены от вашего имени наградные пистолеты за успешную реализацию проекта?» — спросил С.Жээнбеков у своего оппонента. От также сказал, что в 2012 году за реализацию проекта, который стоил от 25 до 30 миллионов долларов, О.Бабанов запросил 85 миллионов долларов США.

Только через 5 лет моими усилиями судебные тяжбы по проекту «Безопасный город» удалось закончить. Когда я пришел на премьерский пост, по этому проекту были судебные тяжбы, и вы, Омурбек, об этом прекрасно знаете, но свою вину перекладываете на меня Сооронбай Жээнбеков

Но и тут О.Бабанов вновь попытался перевести тему и найти виновного в лице З.Рысалиева, который находился за его оппонентом, среди группы поддержки кандидата. С.Жээнбеков вновь повторил, что нечего обвинять людей в тех вещах, за которые ответственность несет сам кандидат в президенты О.Бабанов. «Из-за завышенной суммы проект стал предметом судебных разбирательств, и естественно, как его можно было начать, когда по нему идут разбирательства в судах?» — задал вопрос С.Жээнбеков О.Бабанову, добавив, что ни один премьер до него не смог решить этот вопрос. «Мне потребовался 1 год и 5 месяцев для этого, и сейчас «Безопасный город» начинает реализовываться», — сказал С.Жээнбеков.

Дебаты кандидатов в президенты показали, что О.Бабанов действительно пытается все время ввести общественность в заблуждение, но достойные ответы С.Жээнбекова показали, на чьей стороне правда.

Заказано и оплачено из избирательного фонда кандидата на должность президента КР С.Ш. Жээнбекова уполномоченным представителем по финансовым вопросам Сатыгул кызы Надирой. Тираж 1 экземпляр. Дата выпуска: 09.10.2017 г.