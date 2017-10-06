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Темир Сариев дал интервью журналистам Forbes

Темир Сариев в интервью журналу Forbes заявил, что не боится обвинения в популизме.

«Моя программа разрабатывалась не один месяц, а больше полугода. За каждой строкой стоят точные расчеты, анализы, мониторинги, оценки тенденций. Лучшие эксперты страны участвовали в разработке моей программы, а сколько у нас было различных мнений и экспертных баталий! Но программа получилась выверенной, логически цельной, системной, последовательной. У профессиональной команды всегда будет качественный содержательный продукт», – сказал Темир Сариев.

Он также отметил, что не намерен воспользоваться доверием граждан, обещать красивые цифры и давать фантастические обещания.

«Мы сознательно не стали делать этого, мы не пошли на обман, мы опираемся на реальность. Но то, что мы заложили в программу, выполним в полной мере», – подчеркнул Темир Сариев.

Полная версия интервью – по ссылке.

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 06.10.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.
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