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Выборы

Ишенгуль Болжурова: Ко мне приходили многие кандидаты в президенты

Перед порядком и законностью должны быть все равны, лица, облеченные властью, наравне с простыми гражданами. Кандидат в президенты Темир Сариев в случае избрания его на пост главы государства обещает навести порядок и уравнять перед законом чиновников всех рангов, начиная с высшего. В планах Темира Сариева продолжить путь развития страны, который он начал будучи премьер-министром.

На стадионе столицы Иссык-Кульской области собрались избиратели из близлежащих сел и самого Каракола послушать о программе Темира Сариева «Вместе к успеху». Именно пункты в этом документе заставляют интеллигенцию из числа людей не только творческих, но и имеющих отношение к строительству независимого Кыргызстана поддерживать Темира Сариева на пост главы государства.

Ишенгуль Болжурова, экс-министр образования Кыргызской Республики: «Ко мне приходили многие кандидаты в президенты. Я читала их программы, изучала, как они работали. Но мне по душе, когда думают о будущем кыргызстанцев те, кто может сохранить нашу государственность. Такой человек только один. Это Темир Аргымбаевич Сариев. Кто думает, как сделать так, чтобы страна процветела, а кыргызстанцы не были мигрантами , чтобы оставались на родине. На эти вопросы отвечает Темир Сариев, что достичь этого можно трудом и исполнением законов».

Свою программу Темир Сариев называет простой, но в то же время очень эффективной. В ее основе самые насущные проблемы кыргызстанцев: от финансовой поддержки разных категорий граждан до улучшения инфраструктуры.

Будучи премьер-министром, Темир Сариев уже начинал решать эти проблемы. Строил дороги в сельской местности, капитальный ремонт дороги Балыкчи - Корумду начался под его руководством.

Темир Сариев, кандидат в президенты Кыргызской Республики: «Я ушел с поста премьер-министра не потому, что не смог работать. Именно потому что активно и четко работал, меня испугались. Превратили все в политику. Вот сейчас строят дорогу Каракол - Чолпон-Ата - Балыкчи, эту работу я начинал в 2015 году. Нашел деньги и на то, чтобы строились дороги в малых городах, райцентрах. Начал работу по обеспечению чистой водой. Сейчас некоторые дают обещания, которые не смогут выполнить. Я обещания не давал, я просто начал делать».

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 23.09.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.

 
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