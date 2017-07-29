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Выборы

Чыныбай Турсунбеков отказался от президентских притязаний

Спикер парламента Кыргызстана отказался от намерения баллотироваться на пост президента страны. Об этом ИА «24.kg» сообщили собственные источники в Жогорку Кенеше.

Уточнятеся, что Чыныбай Турсунбеков не будет выдвигать свою кандидатуру на высший политический пост.

На своей пресс-конференции по итогам работы парламента спикер ЖК 30 июня заявил, что будет участвовать в президентской гонке. Затем на съезде СДПК, где 15 июля делегаты единогласно поддержали единого кандидата от партии — премьер-министра Сооронбая Жээнбекова, Чыныбай Турсунбеков вновь заявил о своих намерениях. Однопартийцы его освистали.

24 июля на встрече с журналистами в Чолпон-Ате президент страны Алмазбек Атамбаев заявил, если спикер парламента не согласен с решением съезда СДПК, то он должен выйти из партии.

Для депутатов ЖК было очевидным, что им придется выбирать нового спикера.

Эксперты считают, что Чыныбай Турсунбеков отказался от президентских амбиций в ходе торга с руководством партии социал-демократов в обмен на сохранение за собой должности спикера Жогорку Кенеша.
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