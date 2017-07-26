Экзамен для Текебаева. ЦИК до сих пор не может решить вопрос его участия

В ЦИК заседает рабочая группа по регистрации кандидатов в президенты. На повестке дня один вопрос — о допуске Омурбека Текебаева к тестированию по государственному языку.
Как сообщили журналистам в Центризбиркоме, члены группы, не придя к единому мнению, объявили перерыв на час. Однако продолжится ли заседание позже, неизвестно.
«Это, проще говоря, развод. Мы ждем от ЦИК письма в суд и другие органы с просьбой оказать содействие Текебаеву в сдаче экзамена. Но судя по всему, никакого письма не будет», — считает юрист партии «Ата Мекен» Канатбек Азиз.
Ранее в ЦИК заявляли, что проведут внеочередное заседание по этому вопросу. Кворум собрать не смогли: большинства членов комиссии не оказалось на рабочем месте.
Ранее заместитель главы ЦИК Атыр Абдрахматова заявила, что ЦИК, согласно законодательству, обеспечивает соблюдение равных правовых условий для всех кандидатов.
«Мы должны принять все возможные меры в рамках законодательства, чтобы все кандидаты смогли участвовать в экзамене на знание кыргызского языка. Пусть под конвоем, но с обеспечением всех мер безопасности — и в первую очередь безопасности самого кандидата, тест он (Омурбек Текебаев) должен пройти. Либо необходимо допустить к сдаче экзамена через Интернет, тем более что технически эта возможность есть», — сказала Атыр Абдрахматова.
Какие-либо затруднения в реализации права кандидата сдать экзамен должны решаться не рабочей группой, а на заседании ЦИК.Атыр Абдрахматова
Омурбека Текебаева и экс-главу МЧС Дуйшенкула Чотонова обвиняют в коррупции.