Экзамен для Текебаева. ЦИК до сих пор не может решить вопрос его участия

В ЦИК заседает рабочая группа по регистрации кандидатов в президенты. На повестке дня один вопрос — о допуске Омурбека Текебаева к тестированию по государственному языку.

Как сообщили журналистам в Центризбиркоме, члены группы, не придя к единому мнению, объявили перерыв на час. Однако продолжится ли заседание позже, неизвестно.

«Это, проще говоря, развод. Мы ждем от ЦИК письма в суд и другие органы с просьбой оказать содействие Текебаеву в сдаче экзамена. Но судя по всему, никакого письма не будет», — считает юрист партии «Ата Мекен» Канатбек Азиз.

Ранее в ЦИК заявляли, что проведут внеочередное заседание по этому вопросу. Кворум собрать не смогли: большинства членов комиссии не оказалось на рабочем месте.

Ранее заместитель главы ЦИК Атыр Абдрахматова заявила, что ЦИК, согласно законодательству, обеспечивает соблюдение равных правовых условий для всех кандидатов.

Какие-либо затруднения в реализации права кандидата сдать экзамен должны решаться не рабочей группой, а на заседании ЦИК. Атыр Абдрахматова

«Мы должны принять все возможные меры в рамках законодательства, чтобы все кандидаты смогли участвовать в экзамене на знание кыргызского языка. Пусть под конвоем, но с обеспечением всех мер безопасности — и в первую очередь безопасности самого кандидата, тест он (Омурбек Текебаев) должен пройти. Либо необходимо допустить к сдаче экзамена через Интернет, тем более что технически эта возможность есть», — сказала Атыр Абдрахматова.

Омурбека Текебаева и экс-главу МЧС Дуйшенкула Чотонова обвиняют в коррупции.