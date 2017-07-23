Депутат Исхак Масалиев тоже решил баллотироваться в президенты

Депутат парламента от фракции «Онугуу-Прогресс» Исхак Масалиев будет баллотироваться в президенты страны. Он намерен выдвинуться от Парти коммунистов Кыргызстана, которую возглавляет.

В случае избрания на главный политический пост Исхак Масалиев обещает работать честно и открыто. Он также намерен проанализировать программу приватизации, а стратегические объекты передать на баланс государства.

Ранее в ЦИК поступило 37 заявлений — 30 от самовдвиженцев и семь решений от политических партий и движений о выдвижении своих лидеров.

1 августа процедура выдвижения кандидатов в президенты завершается. Выборы состоятся 15 октября.