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Выборы

Сооронбай Жээнбеков рассказал о ключевых задачах

Выступая сегодня на XVI съезде СДПК, Сооронбай Жээнбеков заявил: «За 6 месяцев 2017 года отмечен рост экспорта на 30 процентов. В целях совершенствования экспортной инфраструктуры по требованиям международных стандартов, в том числе ЕАЭС, были построены и отремонтированы современные лаборатории, на границах строятся новые и модернизируются имеющиеся пункты пропуска. Эта работа дала свой результат".

По его данным, активно увеличивается объем экспортных операций не только в страны ЕАЭС, но и в страны Европейского союза. Объем экспорта в Европу по итогам 6 месяцев 2017-го  вырос на 44,3 процента.

Кандидат в президенты страны предлагает программу государственной поддержки предприятий, ориентированных на экспорт.

Наш внутренний рынок является небольшим по объему, единственная наша надежда на рост и развитие – выход на мировые рынки, завоевание на них своей собственной ниши.

Сооронбай Жээнбеков

Сегодня съезд выдвинул Сооронбая Жээнбекова в качестве кандидата на должность президента Кыргызстана.
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