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Выборы

На сегодня в списке участвующих в выборах — 2 миллиона 893 тысячи 453 человек

На сегодня в списке участвующих в выборах — 2 миллиона 893 тысячи 453 гражданина. Об этом в ходе первого заседания Республиканского штаба по оказанию содействия избирательным комиссиям в решении организационно-технических вопросов при подготовке и проведении выборов президента КР сообщил глава Государственной регистрационной службы (ГРС) Дастан Догоев.  

Он отметил, что на уровне каждого района созданы штабы, которые проводят работу по уточнению адресов и списков избирателей.

«Кроме того, совместно с Центризбиркомом выявлены 1 тысяча 72 безымянные улицы и улицы с одинаковыми названиями. В настоящее время в списке граждан по биометрическим данным — 2 миллиона 954 тысячи 547 граждан. Выведены из списка 26 тысяч 33 гражданина в связи со смертью и 2 тысячи 964 — в связи с получением гражданства другой страны», — сообщил Дастан Догоев.

Выборы президента пройдут 15 октября. Прием заявок продлится до 15 августа.  
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