В подписных листах необходимо указывать номер паспорта

В подписных листах в поддержку кандидатов в президенты необходимо указывать номер паспорта. Решение принято сегодня на заседании ЦИК КР.

Член комиссии Гульнара Джурабаева предложила признавать подписи в поддержку кандидатов действительными, даже если они не указали номер паспорта.

«Люди могут не иметь при себе документов и не помнить данных. Однако это не должно мешать им поддержать кандидата», — сказала она.

С ней согласилась заместитель главы ЦИК Атыр Абдрахматова и предложила исключить эту графу из подписного листа.

Однако остальные члены Центризбиркома высказались против.