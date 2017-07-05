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Выборы

В подписных листах необходимо указывать номер паспорта

В подписных листах в поддержку кандидатов в президенты необходимо указывать номер паспорта. Решение принято сегодня на заседании ЦИК КР.

Член комиссии Гульнара Джурабаева предложила признавать подписи в поддержку кандидатов действительными, даже если они не указали номер паспорта.

«Люди могут не иметь при себе документов и не помнить данных. Однако это не должно мешать им поддержать кандидата», — сказала она.

С ней согласилась заместитель главы ЦИК Атыр Абдрахматова и предложила исключить эту графу из подписного листа.

Однако остальные члены Центризбиркома высказались против.
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