ЦИК Кыргызстана признал возражения по подписным листам. Об этом стало известно сегодня на заседании.

Член рабочей группы по приему и проверке подписных листов Дамир кызы Айзада рассказала, что с учетом поступивших предложений от гражданского общества внесены изменения в инструкцию о порядке сбора подписей избирателей в поддержку кандидата на должность президента Кыргызстана.

Подписи могут оставить граждане, достигшие на момент сбора 18 лет. Сведения должны использоваться только для проверки. Избиратель вправе указать телефон по желанию. Проверяющий может позвонить ему во время проведения выборочной проверки. Кандидат или уполномоченный представитель уведомляются о проверке за один календарный день.

Ранее в ЦИК хотели утвердить форму, которая включает в себя такие данные, как адрес места жительства, серия и номер паспорта, а также номер телефона. Гражданские активисты выступили против.